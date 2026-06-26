«Облкоммунсервис» и «Экотехнологии» не смогли обжаловать штрафы за нарушения санитарных правил

Напомним, 10 июня стало известно, что в селе Каширское на улице Октябрьской возник конфликт из-за мусорной площадки, которая долго была переполнена отходами. Местные жители обратились в прокуратуру. В результате проверки «Экотехнологии» привлекли к ответственности по статье 6.35 КоАП РФ, а региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию на 250 тысяч рублей. Но сама компания не была согласна с наказанием и заявила о намерении оспорить его в суде.