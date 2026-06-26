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Калининградец заявил о минировании транспортного узла, чтобы насолить возлюбленной

Фигурантом уголовного дела оказался 55-летний мужчина.

Калининградец заявил о минировании одного из транспортных узлов региона, в надежде, что его возлюбленная не сможет покинуть территорию области. Нарушителя задержали, им оказался 55-летний горожанин. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент случился 19 июня — мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о минировании. На место примчались специальные службы. При обследовании помещения предметов, представляющих опасность, не нашли.

Заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».