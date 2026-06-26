Рожденная в волгоградском парке альпака вышла к людям

— Переезд в общий вольер случился после того, как Карамелька окрепла и перешла на взрослый корм, — рассказали в ЦПКиО. — Сейчас маленькая альпака осваивается на новом месте и активно знакомится со своими сородичами, но еще старается держаться поближе к маме. Она очень тактильна и легко идет на контакт с людьми.