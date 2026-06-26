Пенсионерку из Латвии в Нижнем Новгороде спасли от лишения ВНЖ после ошибки в документах

Женщина в 2023 году переехала в Нижегородскую область к мужу и дочерям и получила вид на жительство. Позже Псковская таможня предъявила ей долг более 400 тысяч рублей — сбор за ввоз автомобиля 2007 года, который она уже успела продать за 70 тысяч. Повестку о наличии долга пенсионерка не получала.