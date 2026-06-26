Пенсионерку из Латвии в Нижнем Новгороде спасли от лишения ВНЖ после ошибки в документах

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына в своём канале в мессенджере MAX рассказала о деле 74‑летней гражданки Латвии, которая едва не потеряла право жить в России рядом с семьёй.
Женщина в 2023 году переехала в Нижегородскую область к мужу и дочерям и получила вид на жительство. Позже Псковская таможня предъявила ей долг более 400 тысяч рублей — сбор за ввоз автомобиля 2007 года, который она уже успела продать за 70 тысяч. Повестку о наличии долга пенсионерка не получала.
По соглашению между Латвией и Россией переселенцам положено ввезти одну машину без уплаты пошлины, однако в посольстве не разъяснили необходимость вписать регистрационный номер автомобиля в удостоверение переселенца. Из‑за этой ошибки в документах таможня посчитала, что освобождение от пошлины не применимо, и не пропустила заявительницу в страну; МВД приняло решение об аннулировании её вида на жительство.
Узнав о задолженности, женщина оплатила начисленную сумму, но решение об аннулировании ВНЖ оставалось в силе. Омбудсмены изучили материалы дела, подготовили правовую позицию и поддержали её иск в суде. Районный суд отменил аннулирование ВНЖ; областной суд подтвердил это решение. В результате пенсионерка продолжит жить в России рядом с детьми и внуками.
Ранее сообщалось, что семья Фейнстра из Канады получила разрешение на временное проживание в России.