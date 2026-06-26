Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

«Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике — 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается — более 7% за первый квартал», — сказал Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии, которое показали на пленарном заседании.