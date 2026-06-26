Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и Белоруссией продолжился и в 2026 году, он составил более 7% за первый квартал года, сообщил президент России Владимир Путин.
«Во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд. По нашей статистике — 52 миллиарда долларов. В текущем году рост продолжается — более 7% за первый квартал», — сказал Путин в видеообращении к участникам форума регионов России и Белоруссии, которое показали на пленарном заседании.
Он отметил, что все взаимные расчеты между странами ведутся в национальных валютах. Активно идут процессы гармонизации законодательств в сфере торгового и инвестиционного, финансового регулирования, унифицируются подходы в таможенной и налоговой областях, внедряется объединенная система контроля качества товаров. Первое заседание провел комитет Союзного Государства по стандартизации и качеству.
«Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику — порядка 4 миллиардов долларов. Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тысяч. Регионы плотно вовлечены в реализацию 26 совместных проектов импортозамещения в высокотехнологичных секторах», — добавил президент РФ.
Путин рассказал, что в Московской области с участием белорусских партнеров производится современное горнодобывающее оборудование, в Новосибирской области — комплектующие для станкостроения, в Татарстане организована сборка техники Минского тракторного завода. Налажена производственная кооперация белорусских заводов гражданской авиации с межрегиональным кластером Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областей, который занимается выпуском лайнеров МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
Кроме того, конструкторские бюро Свердловской и Брестской областей занимаются проектом легкого многоцелевого самолета «Освей», ведущие белорусские заводы «Интеграл» и «Планар» поставляют компоненты для производства электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях. Путин уточнил, что предприятия Москвы, Санкт-Петербурга и Минска выстроили эффективные кооперационные цепочки по созданию оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики.