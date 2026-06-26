Водителей автобусов в Ростове лишат оплаты за рейсы без кондиционеров. Об этом на пресс-конференции сообщила министр транспорта региона Алена Беликова, передает «Панорама Ростов-на-Дону».Новые правила начнут действовать после перехода на регулируемый тариф, точные сроки пока не называются. Помимо жары в салонах, к лишению оплаты и штрафам приведут сломанные маршрутные табло и опоздания. При этом сами автопарки сталкиваются с серьезным кадровым голодом. Весной в донской столице не хватало почти тысячи водителей, что составляет почти половину от штатной численности. Сейчас предприятия активно ищут новые кадры, чтобы закрыть эту брешь.