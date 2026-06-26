В Перми на улице Цимлянской стартовало строительство спортзала школы № 79

В Перми на ул. Цимлянской, 4 приступили к строительству спортивного зала школы № 79. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Доступное и качественное образование». Подрядчик уже выполнил работы по установке временного ограждения строительной площадки, расчистке площадки, устройству временных дорог, котлована и погружению свай.
Здание спортивного зала будет двухэтажным. Его оснастят лифтом и доступом для маломобильных групп граждан. Спортзал будет находиться рядом с корпусом школы. Здания соединят теплым переходом.
«Улучшение образовательной инфраструктуры — одно из ключевых направлений нашей социальной политики. Эти усилия очень важны, они являются вложением в будущее города, мотивируют наших ребят на достижения в учебе, творчестве и спорте», — отметил в своем канале MAX глава Перми Эдуард Соснин.
Общая площадь здания составит более 1,2 тыс. кв. метров. На первом этаже разместится зал 30×18 метров, раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, помещение для хранения спортивного инвентарная и помещение охраны. Проект второго этажа включил тренировочный зал 12×12 метров, методический кабинет, помещение для хранения инвентаря и переход в основное здание школы.
Строительные работы планируется завершить в 2027 году.