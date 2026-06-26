В Перми на улице Цимлянской стартовало строительство спортзала школы № 79

«Улучшение образовательной инфраструктуры — одно из ключевых направлений нашей социальной политики. Эти усилия очень важны, они являются вложением в будущее города, мотивируют наших ребят на достижения в учебе, творчестве и спорте», — отметил в своем канале MAX глава Перми Эдуард Соснин.