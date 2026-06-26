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Нижний Новгород вошел в топ самых популярных направлений для летнего отдыха

Средняя цена за ночь в нижегородском отеле составляет примерно 8,5−8,9 тысячи рублей.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород вошел в число самых популярных и доступных направлений для летнего отдыха в России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, все больше путешественников этим летом выбирают экскурсионные поездки по России вместо классических морских курортов. В 2026 году в топ самых востребованных направлений вошли Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Карелия.

Согласно мониторингу АТОР, Нижний Новгород вошел в число не только самых популярных, но и самых бюджетных вариантов для летнего отдыха по стране.

В июле средняя цена за ночь в нижегородском отеле «четыре звезды» составляет примерно 8,5−8,9 тысячи рублей.

Нижний делит статус самого доступного направления с Екатеринбургом, а также с Москвой и Петербургом, где размещение обходится гостям практически одинаково — в среднем 8,3−8,5 тысячи рублей за ночь.

Для сравнения, следующая тройка популярных направлений — Казань, Петрозаводск и Мурманск — обходится туристам заметно дороже: там средние тарифы на отели 4* находятся на отметке 9,4−10,3 тысячи рублей.

Самыми дорогими городами по тарифам на четырехзвездочные отели в июле, по данным АТОР, оказались Калининград и Суздаль, где ночь в гостинице подобного уровня может стоить от 10 до почти 18 тысяч рублей.

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