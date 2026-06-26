Красноярцам рассказали, какими витаминами богата сайра

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, какие полезные вещества есть в сайре, и на что следует обратить внимание при выборе консервов.
По данным специалистов, в сайре содержится фосфатидилсерин — вещество, которое помогает снижать уровень гормона стресса кортизола и способствует улучшению настроения. Кроме того, рыба богата омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Они помогают предотвращать дегенерацию нервных клеток, поддерживают память и благоприятно влияют на работу сердца.
В красноярском Роспотребнадзоре также отмечают, что при подготовке сайры на производстве ей удаляют голову, внутренности и хвост, а кости оставляют — они размягчаются после термической обработки и могут принести много пользы.
«В 100 граммах сайры с косточками содержится несколько суточных норм кальция, а витамин D, который также есть в рыбе, помогает минералу лучше усваиваться», — пояснили в ведомстве.
При выборе консервированной сайры специалисты советуют встряхнуть банку. Если слышен звук жидкости, это может говорить о том, что рыбы внутри немного. В качественных консервах куски уложены плотно, сохраняют форму и заполняют практически весь объем банки.
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