В Выборгском районе Петербурга запустится технопарк нового поколения

Многофункциональный технопарк «l618» общей площадью 75 000 кв. м появится в Выборгском районе Санкт-Петербурга в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
В состав технопарка войдут как компактные помещения для стартапов и малого бизнеса (от 50 кв. м), так и крупные производственные и офисные блоки. Также в комплексе планируется разместить коворкинг, точки общественного питания и конференц-зал. Реализация проекта позволит создать 3000 новых рабочих мест, из которых 150 — уникальные позиции для высококвалифицированных инженеров и специалистов.
«Инвестиционный проект “Городские технопарки” — наглядный пример того, как современная архитектура и высокотехнологичное производство органично вписываются в городскую среду. Создание такого производственного хаба в границах города позволяет решить несколько стратегических задач. Благодаря выгодному расположению в окружении жилых комплексов обеспечивается высокий трафик и удобный доступ к трудовым ресурсам. На территории площадью 3 гектара уже подтверждено участие ключевых резидентов: производителей медицинских систем, акустического оборудования и инновационной электроники», — подчеркнул Александр Ситов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.