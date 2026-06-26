В Выборгском районе Петербурга запустится технопарк нового поколения

В состав технопарка войдут как компактные помещения для стартапов и малого бизнеса (от 50 кв. м), так и крупные производственные и офисные блоки. Также в комплексе планируется разместить коворкинг, точки общественного питания и конференц-зал. Реализация проекта позволит создать 3000 новых рабочих мест, из которых 150 — уникальные позиции для высококвалифицированных инженеров и специалистов.