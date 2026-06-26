Здание кафе «Причал» на берегу Верхнего озера должны снести

— Суды завершены, есть решение судов. И на собственника возложена обязанность снести данный объект. В целях принудительного исполнения решения суда возбуждено исполнительное производство. С предпринимателя в пользу администрации Калининграда взыскана судебная неустойка 1 тысяч рублей за каждый день со дня вступления в законную силу и по день фактического исполнения судебного акта, то есть сноса, — прокомментировала Елена Дятлова.