«Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области

«Нижегородская область традиционно входит в число регионов с высокой цифровой активностью населения. Наши данные показывают, что местная молодежь отличается вдумчивым подходом к выбору контента: здесь высоко ценят качественный российский кинематограф, следят за литературными новинками и при этом остаются верны классике. Особенно радует рост интереса к книгам — это свидетельствует о том, что цифровизация не отменяет, а дополняет традиционные формы потребления культуры», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.