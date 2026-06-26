Нейросеть будет помогать нижегородским врачам

Больница скорой медицинской помощи Дзержинска выделяет 20 миллионов рублей на круглосуточную дистанционную расшифровку снимков КТ, рентгена и функциональной диагностики. Подрядчик на аутсорсинге будет работать круглосуточно, без выходных и праздников. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Экстренные снимки при острых состояниях пациентов, как отмечает Никонов, должны быть описаны всего за 30 минут, а результаты придут врачам по защищенным каналам связи. На расшифровку плановых ислледований отводится от 60 минут до 12 часов.
«Для ускорения процесса больница рекомендует использовать искусственный интеллект (ИИ). Однако полностью доверять роботам здоровье нижегородцев не станут: каждый диагноз нейросети обязан перепроверить и подтвердить живой специалист», — говорится в сообщении.
По словам Никонова, если врачебная ошибка приведет к неправильному лечению, то подрядчик понесет финансовую ответственность и компенсирует ущерб.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отмечается заметный рост ревакцинации против дифтерии и столбняка.