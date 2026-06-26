Нейросеть будет помогать нижегородским врачам

Больница скорой медицинской помощи Дзержинска выделяет 20 миллионов рублей на круглосуточную дистанционную расшифровку снимков КТ, рентгена и функциональной диагностики. Подрядчик на аутсорсинге будет работать круглосуточно, без выходных и праздников. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».