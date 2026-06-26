«Она не для охраны, она для любви». Овчарка Ева ищет дом после трагедии

Но при этом животные очень дружны. Дома Ева по команде «Ищи Федю» сразу бежала к коту, начинала его толкать, звать за собой. Федя же отвечал ей взаимностью. Анна вспоминает, что кот очень любит громко и часто мяукать — разговаривать на всю квартиру. При этом на руки он не идёт.