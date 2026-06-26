«Она не для охраны, она для любви». Овчарка Ева ищет дом после трагедии

Семилетней овчарке Еве срочно нужен новый дом. Сначала её любимый хозяин уехал на СВО, оставив собаку знакомой. А потом в жизни овчарки случилась трагедия. От рук злоумышленника погибла временная хозяйка Евы и её пушистого друга — кота Феди. Подробности истории — в материале perm.aif.ru.
Жив?
Пост с фотографиями красавицы Евы в социальных сетях разместили волонтёры. Они писали, что собаку и кота нашли в квартире спустя двое суток после трагедии, и поместили в приют. Сообщалось, что хозяин животных погиб. Но, как стало известно корреспонденту perm.aif.ru, мужчина жив.
«Он уехал в зону СВО. В квартире, где жили собака и кот, действительно произошла трагедия, и животные находились там двое суток», — пояснила знакомая хозяина Анна.
Мужчина отправился служить после тяжёлой ситуации в жизни. Любимых животных передал своей знакомой. Но, к сожалению, женщина погибла.
«Хозяин очень переживает, интересуется их судьбой. Я пообещала ему, что буду помогать искать новый дом», — рассказала Анна.
«Серьёзный мужчина».
Кот-экзот по кличке Федя сейчас в безопасности. Его забрали родственники. Он живёт в квартире, в которой вырос и жил до того, как хозяин отправился служить. Ему, как и овчарке Еве 7 лет.
«Федя серьёзный мужчина. Ева его боялась. Он мог спокойно поставить её на место одним взглядом», — рассказывает знакомая хозяина Анна.
Но при этом животные очень дружны. Дома Ева по команде «Ищи Федю» сразу бежала к коту, начинала его толкать, звать за собой. Федя же отвечал ей взаимностью. Анна вспоминает, что кот очень любит громко и часто мяукать — разговаривать на всю квартиру. При этом на руки он не идёт.
«Не любит, когда его тискают, — говорит Анна. — Но если сам захочет — подойдёт».
Сейчас Ева и Федя живут раздельно. Крупную собаку родственники взять не могут из-за личных обстоятельств: в квартире живёт пожилая женщина.
Скучают ли они друг по другу? Наверняка.
Однажды Анна, выгуливая Еву, спросила: «Где Федя?». Овчарка встрепенулась. Начала оглядываться по сторонам в поисках своего друга.
Свобода и новые друзья.
Еву временно поместили в приют «Собачье счастье». Это тот самый питомник, где в мае случился страшный пожар — тогда в едком дыму задохнулись около 30 собак. Приют восстанавливают: волонтёры строят новые вольеры, привозят материалы. Одна из собак, выживших при пожаре, до сих пор лечится от ожогов.
Еве в этом приюте, по словам Анны, нравится. Её не посадили в закрытый бокс, она живёт в свободном секторе. Вольер всегда открыт, можно зайти в домик или выйти гулять, когда хочется. Рядом другие собаки, она с ними прекрасно ладит.
«Раньше, живя в квартире, она выходила на поводке три раза в день. Бегать было негде, во дворе много других собак, её нельзя было отпустить. А здесь она прыгает, бегает, делает что хочет. Подвижности стало гораздо больше, и ей это очень нравится», — рассказывает Анна.
Девушка приезжает к Еве в гости. Недавно она купила собаке большое количество игрушек, лакомств, новый ошейник и поводок. Привезла мясо, кашу, корм — и жидкий, и сухой. Когда Анна зашла в сектор, Ева сначала не узнала её.
«Я говорю: “Ева, привет!”, а она не понимает. Я уже закричала, как обычно: “Ева, привет!” — и всё. Она как начала скакать до потолка, прыгать, успокоиться не могла. Радости было море», — вспоминает она.
Девушка искренне любит собаку, но возможности забрать себе Еву у неё тоже нет: сама живёт в съёмной квартире. Хозяйка едва смирилась, когда девушка забрала своего кота у родственников, а затем через пару лет взяла котёнка. Собаку она квартирантам точно не разрешит.
Поэтому Анна старается просто чаще навещать «подругу».
«Мы две рыжих с ней, — смеётся Анна. — Она рыжая, я рыжая. Может, это нас сблизило. Я знаю её уже три года, мы гуляли вместе, мой ребёнок её знает. Мы — клёвые подруги».
Скоро Еве предстоит пройти стерилизацию. Девушка приняла решение полностью оплатить операцию — она уже договорилась с ветклиникой.
Что надо знать будущим хозяевам овчарки? Ева очень красивая, добрая и ласковая собака. Она полностью здорова, ладит с другими животными и очень любит людей.
Тем, кто готов подарить Еве дом, можно позвонить Анне по телефону: 8 922 222 14 88. Она расскажет всё о собаке, ответит на вопросы и поможет с передачей. Хозяин Евы согласен, что собаку заберут навсегда.