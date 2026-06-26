В Орле отправили в СИЗО бывшего помощника военного прокурора

Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах раскрыл фабулу дела. По версии следствия, преступление было совершено в Орловской области в 2026 году. К фигуранту обратился мужчина с просьбой помочь в замене наказания его знакомой с лишения свободы на более мягкое. Она отбывала его в регионе. Фигурант обратился к другой знакомой с просьбой о содействии, за что в будущем пообещал ей передать 500 тыс. руб.