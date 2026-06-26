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Еще один участок в Новинках изымают под дублер проспекта Гагарина

Минимущества изымает земельный участок в Новинках под строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Минимущества изымает земельный участок в Новинках под строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства.

Речь идет об участке № 7 площадью 500 «квадратов» в садовом товариществе «Химик». Он относится к категории земель для садоводства. Участок понадобится при строительстве четвертой очереди магистрали.

С ходатайством об изъятии обратилось Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Владельцу участка выплатят компенсацию из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что три участка в Новинках изымают для строительства дублера проспекта Гагарина. Тогда речь шла о территориях под домом № 109 на Береговой, домом № 106А на Дорожной и участке № 6 на Дачной.