Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило жителей Калининградской области об аномальной жаре до +37°С

Информацию об этом ведомство разослало СМС-предупреждениями жителям региона.

Региональное управление МЧС России предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области в предстоящие выходные. Информацию об этом ведомство разослало СМС-предупреждениями жителям региона.

«Ожидается сильная жара, температура воздуха днем +35…+37 градусов по Калининградской области 27−29.06.26 г. Будьте осторожны», — говорится в сообщении, поступившем на мобильные телефоны жителей региона.

Подобный прогноз также ранее озвучили синоптики паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области». Абсолютный температурный максимум июня на метеостанции Калининграда составляет +34°С и был зафиксирован 12 июня 2019 года. Так что у 28 июня 2026-го есть все шансы побить рекорд, отмечают в паблике.

В связи с предстоящей жарой в грядущие выходные, между Калининградом и Балтийском будут курсировать шестивагонные рельсовые автобусы. Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД, сдвоенные составы решено запустить 27 и 28 июня.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше