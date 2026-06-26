МЧС предупредило жителей Калининградской области об аномальной жаре до +37°С

Региональное управление МЧС России предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области в предстоящие выходные. Информацию об этом ведомство разослало СМС-предупреждениями жителям региона.
«Ожидается сильная жара, температура воздуха днем +35…+37 градусов по Калининградской области 27−29.06.26 г. Будьте осторожны», — говорится в сообщении, поступившем на мобильные телефоны жителей региона.
Подобный прогноз также ранее озвучили синоптики паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области». Абсолютный температурный максимум июня на метеостанции Калининграда составляет +34°С и был зафиксирован 12 июня 2019 года. Так что у 28 июня 2026-го есть все шансы побить рекорд, отмечают в паблике.
В связи с предстоящей жарой в грядущие выходные, между Калининградом и Балтийском будут курсировать шестивагонные рельсовые автобусы. Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД, сдвоенные составы решено запустить 27 и 28 июня.