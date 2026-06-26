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Бастрыкин не разрешает женщинам с детьми служить в зоне СВО

Бастрыкин рассказал, что не разрешает женщинам с детьми служить в зоне СВО.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что не разрешает женщинам с детьми служить в следственных органах в зоне проведения специальной военной операции.

«У нас много женщин хочет служить на новых территориях. У меня такой порядок: она должна написать рапорт на мое имя, рассказать о семейном положении и если она имеет детей, я отклоняю и не разрешаю ей там служить», — сказал Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.