Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Нижнем Новгороде

На интерактивных стендах ярмарки специалисты и добровольцы Горьковской магистрали консультируют посетителей по вопросам построения карьеры. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде и объединяет свыше 18 тысяч рабочих мест, предложенных 330 крупными работодателями региона. Ярмарка организована в рамках нацпроекта «Кадры», стартовавшего в 2025 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.