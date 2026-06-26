Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Нижнем Новгороде

Горьковская железная дорога демонстрирует перспективы профессионального роста на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
На интерактивных стендах ярмарки специалисты и добровольцы Горьковской магистрали консультируют посетителей по вопросам построения карьеры. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде и объединяет свыше 18 тысяч рабочих мест, предложенных 330 крупными работодателями региона. Ярмарка организована в рамках нацпроекта «Кадры», стартовавшего в 2025 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Как отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, формат живого диалога позволяет старшеклассникам, недавним выпускникам и молодым профессионалам детальнее изучить условия работы в компании, а также узнать о действующих мерах социальной поддержки сотрудников.
Представители магистрали информируют соискателей о специфике транспортной сферы, текущих вакансиях и долгосрочных проектах. Для удобства гостей подготовлены информационные материалы — брошюры, флаеры и визитки с данными о предприятии.
Повышенное внимание участников привлекла экспозиция, подготовленная воспитанниками Детской железной дороги Нижнего Новгорода: они представили макет железнодорожного переезда с действующей световой сигнализацией. Кроме того, посетители знакомились с особенностями железнодорожных специальностей с помощью VR‑технологий.
Для создания неформальной атмосферы гостям предлагали примерить элементы реальной униформы железнодорожников и сфотографироваться на память.
Важное направление работы магистрали — поддержка молодёжи: в рамках программы «Молодой специалист» работникам до 30 лет оказывают всестороннюю помощь — от карьерного сопровождения до материальных льгот. Сейчас в штате железной дороги числится порядка 10 тысяч молодых специалистов.
Компания системно развивает кадровый потенциал: регулярно организует встречи руководства со студентами профильных вузов и колледжей, проводит совместные стратегические сессии с экспертами отрасли.
Напомним, ранее, в апреле текущего года, в Нижнем Новгороде прошёл региональный этап Ярмарки трудоустройства, где свои вакансии представили более 150 организаций.