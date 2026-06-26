В России число заражений мобильных устройств выросло на 70%

Одной из самых распространенных угроз является банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10−12% всех выявленных заражений, то в текущем году его доля выросла до 12−15%. При этом в последние месяцы специалисты отмечают снижение темпов его распространения: в мае количество выявлений сократилось на 18% по сравнению с апрелем. Похожая динамика наблюдалась и в прошлом году за аналогичный период. Тогда после снижения летом осенью начался рост заражений.