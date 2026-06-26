У горбатых китов впервые взяли прижизненную биопсию

Влияние растущего турпотока на поведение горбачей удалось оценить лишь частично — киты держались на расстоянии от побережья, и не все туроператоры были готовы далеко выходить в море. При этом ученые отмечают, что не всегда катера придерживались рекомендаций по наблюдению за китами, которые были утверждены для Мурманской области в марте этого года. В этом году в традиционных районах нагула — у села Териберка, губы Ура и полуострова Рыбачий — горбачей было зарегистрировано меньше, чем в предыдущие годы. В прошлом году к 20-м числам июня в акватории было отмечено 35 горбатых китов, в этом году за этот же период — только 16 особей. Специалисты подчеркивают, что о причинах таких изменений говорить пока рано.