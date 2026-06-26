Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская»

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 26 ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 26 гвардейская ракетная Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада», — говорится в документе.