Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 26-й ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде и 35 инженерно-саперному полку почетные наименования «гвардейский», соответствующие указы размещены на официальном портале официального опубликования правовых актов.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 26 ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 26 гвардейская ракетная Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада», — говорится в документе.
Другим указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 35 инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование «гвардейский».
Оба указа вступают в силу со дня подписания.