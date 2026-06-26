Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил 26-й ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская»

Путин присвоил почетные наименования 26-й ракетной бригаде и саперному полку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 26-й ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде и 35 инженерно-саперному полку почетные наименования «гвардейский», соответствующие указы размещены на официальном портале официального опубликования правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 26 ракетной Неманской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 26 гвардейская ракетная Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада», — говорится в документе.

Другим указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 35 инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование «гвардейский».

Оба указа вступают в силу со дня подписания.