Ремонт улицы Венцека в Самаре выполнили на 45%

В Самаре продолжается ремонт на улице Венцека, на участке между улицами Куйбышева и Самарской. По данным мэрии, работы выполнены примерно на 45%. С дороги уже сняли старый асфальт, сейчас здесь выравнивают колодцы и другие элементы.