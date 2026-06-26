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Ремонт улицы Венцека в Самаре выполнили на 45%

Более 50 миллионов рублей потратят на ремонт улицы Венцека в Самаре.

Источник: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт на улице Венцека, на участке между улицами Куйбышева и Самарской. По данным мэрии, работы выполнены примерно на 45%. С дороги уже сняли старый асфальт, сейчас здесь выравнивают колодцы и другие элементы.

«На ремонт выделено более 50 миллионов рублей», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Ремонт выполняется в комплексе с транспортным кольцом на площадки Революции. Здесь сделают островки безопасности для высадки пассажиров, именно там будут располагаться остановки после завершения ремонта.