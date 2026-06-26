В Перми не будут ограничивать продажу алкоголя в День молодёжи 27 июня

Продажу алкоголя в Перми не будут ограничивать в День молодёжи 27 июня, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве промышленности и торговли Пермского края.
Как пояснили в министерстве, администрации муниципалитетов самостоятельно определяли, будет ли на их территории запрещена торговля алкоголем. Согласно постановлению правительства, ограничения коснулись:
Бардымского округа;
Чусовского округа;
Юрлинского округа;
Лысьвенского округа;
села Коса;
села Кочёво;
посёлка Полазна;
посёлка Майкор;
посёлка Октябрьский;
Соликамска;
Добрянки;
Краснокамска;
Нытвы;
Березников;
Усолья.
«В городе Пермь ограничений не введено», — пояснили сайту perm.aif.ru в минпромторге.
Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о программе мероприятий в День молодёжи.