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В Перми не будут ограничивать продажу алкоголя в День молодёжи 27 июня

Запрет действует не на всей территории края.

Продажу алкоголя в Перми не будут ограничивать в День молодёжи 27 июня, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве промышленности и торговли Пермского края.

Как пояснили в министерстве, администрации муниципалитетов самостоятельно определяли, будет ли на их территории запрещена торговля алкоголем. Согласно постановлению правительства, ограничения коснулись:

Бардымского округа;

Чусовского округа;

Юрлинского округа;

Лысьвенского округа;

села Коса;

села Кочёво;

посёлка Полазна;

посёлка Майкор;

посёлка Октябрьский;

Соликамска;

Добрянки;

Краснокамска;

Нытвы;

Березников;

Усолья.

«В городе Пермь ограничений не введено», — пояснили сайту perm.aif.ru в минпромторге.

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о программе мероприятий в День молодёжи.