Химик предупредил о вреде домашних масок из продуктов питания

По словам эксперта, самые агрессивные компоненты домашних масок — лимон, сода и корица. Лимонный сок с pH около двух вызывает химический ожог, а под воздействием солнца на коже остаются пигментные пятна, отметил Панов. Он также добавил, что сода разрушает защитный слой кожи, делая ее сухой и уязвимой. Корица даже в малых дозах дает сильное раздражение и ожог с пузырями, подчеркнул Панов.