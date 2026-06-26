Химик предупредил о вреде домашних масок из продуктов питания

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Домашние маски для лица могут быть опаснее промышленных из-за отсутствия консервантов и контроля состава, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
«В промышленной косметике используются консерванты и строгий контроль состава. В домашних смесях такой защиты нет, поэтому наносить их на поврежденную или раздраженную кожу особенно опасно», — сказал Панов «Газете.Ru».
По словам эксперта, самые агрессивные компоненты домашних масок — лимон, сода и корица. Лимонный сок с pH около двух вызывает химический ожог, а под воздействием солнца на коже остаются пигментные пятна, отметил Панов. Он также добавил, что сода разрушает защитный слой кожи, делая ее сухой и уязвимой. Корица даже в малых дозах дает сильное раздражение и ожог с пузырями, подчеркнул Панов.
Кроме того, специалист отметил, что скоропортящиеся продукты в масках — яйца, молоко, фрукты становятся рассадником бактерий. А крупный сахар в скрабах и сильные аллергены вроде меда и цитрусовых могут травмировать или вызвать реакцию на коже, пояснил Панов.
Эксперт рекомендует перед использованием тестировать маску на локте за сутки до использования на лице, не держать дольше указанного времени и смывать теплой водой без трения. Если маска щиплет или жжет, он советует немедленно ее смыть.