В Минздраве рассказали, кого заменит искусственный интеллект

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект заменит тех людей, которые не будут думать, рассуждать и критически мыслить, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Евгений Шляхто.
В ходе сессии ПМЮФ он рассказал, что при чтении аналитических докладов он сразу видит, кто пользуется ИИ, так как качество документов улучшается, но очень важно не потерять способность критически мыслить и рассуждать.
«Поэтому здесь вопрос, кто выживет. Мы сегодня уже не должны говорить, что выживут те, кто пользуется искусственным интеллектом. Пользоваться будут все. Вот выживут те, кто будет думать, рассуждать и критически относиться. А вот кто не будет думать, вот этих точно искусственный интеллект заменит», — сказал Шляхто.
По его словам, искусственный интеллект необходим в медицине, особенно это важно для удаленных регионов России, где нет доступности, квалификации, соответствующих служб.
«Мы получили больного одного из регионов Ленинградской области с разрывом аорты. Где, ну просто там счастливый случай, он остался живой, и он поступил когда в больницу, где не было КТ, но по рентгену искусственный интеллект сказал, что здесь есть изменения. Врач на это не обратил внимания, а искусственный интеллект сказал, что есть изменения, что нужно дополнительное исследование», — пояснил Шляхто.
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