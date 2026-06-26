В Минздраве рассказали, кого заменит искусственный интеллект

«Мы получили больного одного из регионов Ленинградской области с разрывом аорты. Где, ну просто там счастливый случай, он остался живой, и он поступил когда в больницу, где не было КТ, но по рентгену искусственный интеллект сказал, что здесь есть изменения. Врач на это не обратил внимания, а искусственный интеллект сказал, что есть изменения, что нужно дополнительное исследование», — пояснил Шляхто.