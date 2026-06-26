С еще одного главы муниципалитета в Прикамье требуют взыскать премии

Отметим, что это не единственный мэр в Прикамье, с которого требуют вернуть незаконно выплаченные премии. Так, ранее прокуратура потребовала вернуть в бюджет Чайковского 600 тыс. руб. премий бывшего главу муниципалитета Юрия Вострикова. Первая инстанция удовлетворила требования, сейчас стороны оспаривают это решение в апелляции. Кроме того, в августе Индустриальный суд рассмотрит иск администрации Краснокамска к бывшему главе территории Игорю Быкаризу. С него требуют взыскать ранее выплаченные премии на 495 тыс. руб.