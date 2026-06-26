В новом сквере Перми на улице Восстания вырубят старые и аварийные деревья

Перед началом реализации проекта специалисты управления провели комиссионное обследования зеленых насаждений. Они выявили старовозрастные и аварийные экземпляры деревьев с характерным сухостоем, а также структурными повреждениями коры. В таком состоянии возможно падение стволов или ветвей, есть большая вероятность угрозы жизни и здоровью горожан, а также государственному и частному имуществу.