В новом сквере Перми на улице Восстания вырубят старые и аварийные деревья

Городское управление по экологии и природопользованию сообщило о начале работ по созданию нового сквера га ул. Восстания, 12. В конце сентября жители Мотовилихинского района Перми получат полноценную зону отдыха.
Перед началом реализации проекта специалисты управления провели комиссионное обследования зеленых насаждений. Они выявили старовозрастные и аварийные экземпляры деревьев с характерным сухостоем, а также структурными повреждениями коры. В таком состоянии возможно падение стволов или ветвей, есть большая вероятность угрозы жизни и здоровью горожан, а также государственному и частному имуществу.
В целях сохранения эстетической привлекательности нового общественного пространства принято власти города приняли решение заменить эти деревья в соответствии с Правилами благоустройства. В будущем сквере проведут компенсационное озеленение по завершении основных строительных работ.
В пределах сквера на ул. Восстания высадят 73 экземпляра древесных пород, включая ели, березы, ивы, клены, рябины и яблони. Дополнительно предусмотрена высадка 2 799 кустарников — кизильник, рябинник и спирея.
Завершающим этапом в оформлении пространства станут многолетние и однолетние цветочные культуры. Они обеспечат непрерывный декоративный эффект в течение всего теплого сезона.