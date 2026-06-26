Жители Воронежской области стали больше тратить на ЖКХ и ремонт авто 2026 года

Интересно, что структура расходов заметно сместилась в сторону «коммуналки»: доля ЖКХ выросла с 32,7% до 33,8%. Получается, что в эту сферу воронежцы вложили около 30,5 миллиардов рублей. Одновременно жители региона стали чуть меньше платить за связь и транспорт — их доли сократились до 11,1% и 10,1% соответственно.