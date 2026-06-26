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Автомеханик объяснил, кому выгодно переходить с бензина на газ

Установка газобаллонного оборудования окупается не для всех водителей. В каких-то случаях переход на газ не имеет смысла.

Установка газобаллонного оборудования окупается не для всех водителей. Автомеханик из Югры Азер Гасымов рассказал, в каких случаях переход на газ имеет смысл, а когда от него лучше отказаться.

По словам эксперта, которые приводит «Вестник Сургутского района», браться за установку ГБО стоит только в том случае, если машина не будет продаваться ближайшие два-три года. Стоимость оборудования и монтажа для легкового автомобиля может достигать 100 тысяч рублей, и за меньший срок вложения просто не окупятся. Если водитель использует машину только для поездок на работу, домой и в магазин, траты на ГБО неоправданны.

При установке оборудования нужно быть готовым к потере мощности двигателя — из-за конструкции и дополнительного веса мотор теряет до 15% мощности. Также раз в полгода потребуется проходить техосмотр для проверки исправности оборудования. Выгода очевидна для тех, кто активно пользуется машиной, особенно в коммерческих целях: цена пропана в среднем составляет 29 рублей за литр против 70 рублей за АИ-95.

Напомним, в Красноярском крае на фоне ажиотажного спроса со стороны юрлиц на отдельных АЗС возник дефицит топлива. В правительстве региона прорабатывают вопрос введения ограничений по объему отпуска бензина для защиты интересов автомобилистов.

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