Автомеханик объяснил, кому выгодно переходить с бензина на газ

По словам эксперта, которые приводит «Вестник Сургутского района», браться за установку ГБО стоит только в том случае, если машина не будет продаваться ближайшие два-три года. Стоимость оборудования и монтажа для легкового автомобиля может достигать 100 тысяч рублей, и за меньший срок вложения просто не окупятся. Если водитель использует машину только для поездок на работу, домой и в магазин, траты на ГБО неоправданны.