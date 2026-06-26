В Москве показали дизайн будущей станции метро «СберСити» и назвали сроки открытия

Дизайн-проект строящейся станции «СберСити» Рублево-Архангельской линии московского метрополитена выполнят в стиле архитектурной бионики, сочетающем передовые технологии и природные формы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале.
Согласно утвержденной концепции, центральным элементом платформенного зала станут колонны изогнутых форм, которые будут плавно расширяться кверху и переходить в потолочные своды. Для облицовки колонн применят акриловый камень с текстурой, имитирующей природные материалы.
Путевые стены и потолок оформят алюминиевыми сотовыми панелями «под натуральный камень», а покрытие пола выполнят из темного гранита. Дополнительный эффект бесшовного парящего пространства создадут бионические светильники, световые линии которых будут проецироваться на пол в виде расходящихся лучей.
«Станционный комплекс расположится под Проектируемым проездом № 7107 в районе Кунцево на западе столицы. На данный момент строительная готовность объекта превышает 50%, основные работы на площадке планируется завершить в следующем году», — отметил мэр.
Напомним, перспективная Рублево-Архангельская линия метро, которая включит в себя 12 станций, свяжет международный деловой центр «Москва-Сити» и активно развивающийся район «СберСити» на западе Москвы. Ранее был осуществлен технический пуск первого участка новой радиальной ветки от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Полное открытие линии запланировано на 2027 год.