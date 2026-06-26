В Москве показали дизайн будущей станции метро «СберСити» и назвали сроки открытия

Напомним, перспективная Рублево-Архангельская линия метро, которая включит в себя 12 станций, свяжет международный деловой центр «Москва-Сити» и активно развивающийся район «СберСити» на западе Москвы. Ранее был осуществлен технический пуск первого участка новой радиальной ветки от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Полное открытие линии запланировано на 2027 год.