Жителей Красноярского края предупреждают о предстоящих сильных дождях и ветре

По данным синоптиков Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27−29 июня в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди. Возможны ливни, грозы и даже град. Кроме того, специалисты прогнозируют шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, а местами 25 м/с и более. При этом, все выходные дни (27 и 28 июня) в Эвенкийском, Туруханском и центральных муниципальных округах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса. 27 июня на юге Таймырского и Туруханского муниципального округа, а также в Эвенкии местами ожидаются грозы и жара, дневная температура достигнет +30…+32 градусов. Добавим, тридцатиградусная жара уйдет из Красноярска в выходные.