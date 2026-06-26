Найден способ повысить точность прогнозов температуры воды в Черном море

Как отмечает Глуховец, прибрежные регионы Черного моря сильно отличаются по своим оптическим свойствам от прозрачных и чистых вод открытого океана тем, что в них присутствует большое количество так называемого желтого вещества. Так ученые называют сложную смесь из сотен органических молекул, которые поступают с речным стоком, либо образуются прямо в море в процессе жизнедеятельности и гибели фито- и зоопланктона. Эта органика активно поглощает солнечный свет, особенно в синей и ультрафиолетовой области спектра, и ее вклад в общее поглощение излучения Солнца настолько велик, что стандартные океанические модели, используемые для оценки количеств поглощаемого тепла, ошибаются в своих прогнозах на десятки процентов. Данная особенность Черного моря побудила российских ученых разработать собственную модель, учитывающую существование желтого вещества.