Найден способ повысить точность прогнозов температуры воды в Черном море

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский океанолог, доцент МФТИ Дмитрий Глуховец, разработал подход, позволяющий точно просчитывать, как солнечный свет и тепло прогревают толщу Черного моря в прибрежной зоне летом. Это позволит точнее предсказывать температурный режим прибрежных вод и состояние морских экосистем, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Разработанная учеными региональная модель учитывает увеличение мутности воды Черного моря, вызванное повышенным содержанием растворенного органического вещества, что не было реализовано в предыдущих подходах. Этот подход может быть адаптирован для других акваторий и сезонов путем изменения входных гидрооптических параметров», — говорится в сообщении.
Как отмечает Глуховец, прибрежные регионы Черного моря сильно отличаются по своим оптическим свойствам от прозрачных и чистых вод открытого океана тем, что в них присутствует большое количество так называемого желтого вещества. Так ученые называют сложную смесь из сотен органических молекул, которые поступают с речным стоком, либо образуются прямо в море в процессе жизнедеятельности и гибели фито- и зоопланктона. Эта органика активно поглощает солнечный свет, особенно в синей и ультрафиолетовой области спектра, и ее вклад в общее поглощение излучения Солнца настолько велик, что стандартные океанические модели, используемые для оценки количеств поглощаемого тепла, ошибаются в своих прогнозах на десятки процентов. Данная особенность Черного моря побудила российских ученых разработать собственную модель, учитывающую существование желтого вещества.
Для этого исследователи проследили на черноморском полигоне Института океанологии РАН за тем, как органика поглощает солнечный свет и тепло, и использовали результаты этих многолетних замеров для уточнения параметров работы компьютерной модели, описывающей процесс переноса излучения в системе «атмосфера-океан». Последующие проверки показали, что расчеты, описывающие ослабление освещенности по мере погружения в глубину Черного моря, лишь на 4% расходятся с данными реальных приборов.
Столь высокая точность работы модели позволила исследователям просчитать, как солнечный свет и тепло прогревают толщу Черного моря в районе Геленджика с апреля по сентябрь. Это позволило океанологам понять, как меняется толщина верхнего слоя Черного моря, нагреваемого Солнцем, и как перемены в его толщине влияют на циркуляцию воды между теплыми верхними и холодными нижними слоями. Это поможет точнее прогнозировать летнюю погоду у берегов Черного моря и лучше понимать, как солнечный свет и тепло влияют на перемешивание его верхних и нижних прослоек воды.