Ливни и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки

В Ростовской области на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Так, с 14:00 до 16:00 и до конца суток 26 июня, а также в течение всего дня 27 июня местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с.
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