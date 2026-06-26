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Власти показали эскиз памятника участникам СВО, который хотят поставить в Пионерском

Он появится слева от мемориала героям Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Пионерском до конца года установят памятник участникам СВО, который создавали при участии самих военнослужащих. Об этом в прямом эфире 26 июня рассказал глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев.

— Работу начали еще в прошлом году, заключили контракт со скульпторами, привлекли участников СВО и их семьи, провели ряд консультаций с действующими командирами структурных подразделений, которые находятся на СВО, — прокомментировал чиновник.

По его словам, изначально планировали установить фигуру одного бойца, но потом решили «через данный памятник связать поколения» и представить одновременно древнерусского воина, солдата времен Великой Отечественной войны и современного воина.

Памятник появится слева от мемориала в честь погибших бойцов Великой Отечественной войны.

После всех юридических процедур приступят к изготовлению, отливать фигуры будут около 4 месяцев. Всю композицию установить планируют до конца года.