В тележки летело всё без разбору: как «Виктория» на Калинина пережила тотальную распродажу

В супермаркете «Виктория» на площади Калинина в Калининграде в пятницу, 26 июня, прошла тотальная распродажа. Причиной стало закрытие магазина. Все товары отдают с огромными скидками, поэтому в магазин рванула толпа покупателей. Как супермаркет пережил такой натиск — в фоторепортаже «Клопс».