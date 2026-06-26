В тележки летело всё без разбору: как «Виктория» на Калинина пережила тотальную распродажу

В супермаркете «Виктория» на площади Калинина в Калининграде в пятницу, 26 июня, прошла тотальная распродажа. Причиной стало закрытие магазина. Все товары отдают с огромными скидками, поэтому в магазин рванула толпа покупателей. Как супермаркет пережил такой натиск — в фоторепортаже «Клопс».
Об ажиотаже в магазине сообщили очевидцы. Накануне аналогичная ситуация была в супермаркете на острове Октябрьском. Покупатели выстраивались в огромные очереди на кассах, сметая с полок товары.
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