Вот оно сердце Пармы. Маршрут выходного дня по древнему городу Урала

Троицкий холм — одно из главных мест притяжения для туристов. Отсюда открывается лучший вид на город и окрестности: это самая высокая точка города. Именно здесь когда-то стоял деревянный кремль, построенный в 1535 году — первый на Урале. Его особенность в том, что укрепления и земляные валы создавали вручную, без механизированной техники.