Вот оно сердце Пармы. Маршрут выходного дня по древнему городу Урала

Один из древнейших городов Урала — Чердынь — манит путешественников со всей страны. Причин много — сохранившиеся старинные храмы, аутентичная атмосфера северного городка на окраине (здесь живёт меньше пяти тысяч человек) и богатая история земель.
Именно здесь разворачиваются события, описанные в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы» (18+). Кроме того, в Чердыни в ссылке находился поэт Осип Мандельштам, а в окрестностях нашли значимую часть пермской деревянной скульптуры.
О том, где остановиться в тихом северном городке и что в нём посмотреть, в материале на сайте perm.aif.ru.
Питание и жильё.
В Чердыни и окрестностях есть несколько гостиниц. В них часто предлагают выезды на рыбалку, «тихую охоту» за грибами и другие активности. На сайтах объявлений местные жители сдают квартиры посуточно.
Можно остановиться в домах, признанных памятниками архитектуры. В среднем такое размещение обходится в 3−6 тысяч рублей за сутки. За пределами города можно арендовать домики в глэмпингах. Обычно на территории есть мангальная зона, баня и другие удобства. Стоимость суток проживания начинается от 10 тысяч рублей.
С общепитом в городе сложнее, выбор небольшой. Выручают несколько столовых, а также питание при гостиницах.
Что посмотреть. ТОП-5 локаций.
Музей истории веры.
В Чердыни сразу несколько музеев, интересных и взрослым, и детям. Отдельного внимания заслуживает Музей истории веры — единственный, посвящённый православию в Пермском крае.
Он расположен в здании бывшей Успенской церкви XVIII века. При входе посетители видят фреску на тему Страшного суда, выполненную прямо на стенах. В советский период роспись была закрашена, а попытки реставрации результата не давали. По местной легенде, 11 сентября 2001 года фреска «открылась». Во время ремонта верхний слой краски сошёл со стен вместе со свежей покраской, открыв картину.
В музее также хранятся кандалы Ныробского узника Михаила Романова — в них он провёл год в яме в Ныробе.
Водная прогулка по Койве.
Один из самых простых способов увидеть природу вокруг Чердыни — прокатиться на лодке по Койве. Централизованных лодочных станций здесь нет, зато в городе много объявлений от частников: обычно за 1500−2000 рублей они готовы катать по реке около часа.
Чтобы поездка была безопасной, перевозчика лучше выбрать заранее — через городские сообщества в соцсетях. Если договариваетесь на месте, обязательно уточните наличие спасательных жилетов и состояние лодки, некоторые из них не внушают доверия.
Смотровая площадка на Троицком холме.
Троицкий холм — одно из главных мест притяжения для туристов. Отсюда открывается лучший вид на город и окрестности: это самая высокая точка города. Именно здесь когда-то стоял деревянный кремль, построенный в 1535 году — первый на Урале. Его особенность в том, что укрепления и земляные валы создавали вручную, без механизированной техники.
Купеческая улица Юргановская.
Не все знают, что у Чердыни есть свой «Невский проспект». На Юргановской (а также на Успенской и Соборной улицах) сосредоточены старинные памятники архитектуры. Всего в купеческом квартале порядка 40 объектов: особняки, торговые лавки, домики для прислуги, казённые учреждения.
Здесь хорошо сохранился облик гражданской архитектуры XVIII-XIX веков, а на зданиях — таблички в дореволюционном стиле. Поскольку в городе мало машин и нет ни одного светофора, по Юргановской приятно гулять и делать фотографии.
Иоанно-Богословский мужской монастырь.
История одного из древнейших уральских монастырей насчитывает более 550 лет. Его основали в 1462 году — для укрепления православия и борьбы с язычеством.
В книге Алексея Иванова «Сердце Пармы» показан процесс крещения пермяков-язычников, центральную роль в которой сыграл монастырь. В тексте описано, как пермяки заходили в Колву по колено, а монахи раздавали кипарисовые крестики.
У монастыря были серьёзные покровители — сюда приезжал сам Иван Грозный. Царь остался доволен поездкой и обителью, поэтому наградил монастырь особыми привилегиями. В начале 20 века монастырь получил статус «Романовского» — в честь трёхсотлетия царской династии.
Расстояние от Перми до Чердыни — чуть больше 300 километров, дорога на автомобиле займёт часа четыре. Однако несмотря на отдалённость, древний город стоит того, чтобы в нём побывать.