В Свердловскую область завезли препарат для онкобольных «Оксалиплатин»

Ранее областной минздрав сообщал, что в медицинских организациях фиксируют нарушения условий поставки лекарства по заключенным договорам. Поставщик утверждал, что препарат отсутствует на складах дистрибьюторов, а ввод новых серий в оборот запланирован только на конец месяца. В связи с этим, «Оксалиплатин» должен поступить в онкологический диспансер Свердловской области только в понедельник — 29 июня.