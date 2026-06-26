В Свердловскую область завезли препарат для онкобольных «Оксалиплатин»

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Препарат сегодня завезли», — отметили в министерстве.
Ранее областной минздрав сообщал, что в медицинских организациях фиксируют нарушения условий поставки лекарства по заключенным договорам. Поставщик утверждал, что препарат отсутствует на складах дистрибьюторов, а ввод новых серий в оборот запланирован только на конец месяца. В связи с этим, «Оксалиплатин» должен поступить в онкологический диспансер Свердловской области только в понедельник — 29 июня.
Пациентам же, которые столкнулись с отказом в проведении химиотерапии рекомендуют обратиться через колл-центр к лечащему врачу-онкологу ГАУЗ СО «СООД».