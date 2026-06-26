В Бердске запустят экскурсию «Прогулки с историями по Микрорайону»

Отметим, что это уже четвертый экскурсионный маршрут. Посетители узнают о строительстве микрорайона БЭМЗ, истории экопарка «Школьный» и вкладе бердчан в космическую отрасль. Некоторые точки нового маршрута появились благодаря нацпроектам. Детская площадка «Бердский острог» создана в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Экопарк «Школьный» возник по инициативе горожан, поддержавших его строительство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас сотрудники городского музея проходят переподготовку по программе «Экскурсовод (гид)».