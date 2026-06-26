В Бердске запустят экскурсию «Прогулки с историями по Микрорайону»

Новый экскурсионный маршрут «Прогулки с историями по Микрорайону» запустят в городе Бердске Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Часть пунктов нового маршрута были созданы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Отметим, что это уже четвертый экскурсионный маршрут. Посетители узнают о строительстве микрорайона БЭМЗ, истории экопарка «Школьный» и вкладе бердчан в космическую отрасль. Некоторые точки нового маршрута появились благодаря нацпроектам. Детская площадка «Бердский острог» создана в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Экопарк «Школьный» возник по инициативе горожан, поддержавших его строительство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас сотрудники городского музея проходят переподготовку по программе «Экскурсовод (гид)».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.