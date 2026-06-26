В Калининграде на улице Киевской сбили 48-летнего пешехода на «зебре»

25 июня в Калининграде около 17:45 на улице Киевской в районе дома № 89 водитель автомобиля «Пежо» сбил пешехода. Пострадавший — мужчина 1977 года рождения — переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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