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В Калининграде на улице Киевской сбили 48-летнего пешехода на «зебре»

25 июня в Калининграде около 17:45 на улице Киевской в районе дома № 89 водитель автомобиля «Пежо» сбил пешехода. Пострадавший — мужчина 1977 года рождения — переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все…

Источник: Янтарный край

25 июня в Калининграде около 17:45 на улице Киевской в районе дома № 89 водитель автомобиля «Пежо» сбил пешехода. Пострадавший — мужчина 1977 года рождения — переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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