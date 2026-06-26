В Красноярске достроили первый тоннель метро (видео)

Этот этап осложняется тем, что вертикальная шахта имеет круглое сечение, и проходку через железобетонные сваи придется вести с особой осторожностью: аккуратно рубить металлическую арматуру и бетон не всей плоскостью ротора, а под углом, фактически каждую сваю.