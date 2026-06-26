В Красноярске достроили первый тоннель метро (видео)

В Красноярске завершилась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» протяженностью 2,6 километра.
Метростроители смонтировали 1874 кольца железобетонной обделки и подвели ротор тоннелепроходческого комплекса к демонтажной камере. Пройти осталось 14 метров, установив всего 10 колец. Затем щиту предстоит пройти через стену котлована и выйти в демонтажную камеру.
«В котловане демонтажной камеры уже закончены работы на пятом поясе укрепления, ведётся подготовка к монтажу шестого яруса, разработано более 24 тысяч кубометров грунта. По скорректированному графику работ закончить устройство котлована, сооружение лотка и подготовиться к выходу первого тоннелепроходческого комплекса планируется осенью», — сообщил заместитель главного инженера красноярского подразделения ГК «Моспроект-3» Вадим Костин.
Этот этап осложняется тем, что вертикальная шахта имеет круглое сечение, и проходку через железобетонные сваи придется вести с особой осторожностью: аккуратно рубить металлическую арматуру и бетон не всей плоскостью ротора, а под углом, фактически каждую сваю.
Параллельно в правом тоннеле, где путь прокладывают горным способом, строители прошли 130 метров, смонтировав 1,5 тысячи сегментов чугунных колец общим весом около 900 тонн.
Общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра, на ней расположатся шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров». Генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3», субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».
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