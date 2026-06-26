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Фармкомпания из Петербурга выходит на рынок Северной Кореи

Объем первой поставки составил около 19,4 тысячи упаковок лекарств.

Петербургская фармацевтическая компания «Вертекс» осуществила первую поставку лекарств в Корейскую Народно-Демократическую Республику, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Объем поставки составил около 19,4 тысячи упаковок. В поставку вошли дженерические препараты для сердца с лизиноприлом и лозартаном, лекарство от деменции с мемантином, противоастматический препарат с монтелукастом и спреи против выпадения волос марки с миноксидилом. Эти товары будут доступны в розничном и госпитальном секторах фармацевтического рынка страны.

Отметим, что КНДР стала первой среди государств Восточной Азии и второй среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона в числе направлений экспорта компании. В прошлом году «Вертекс» вышел на рынок Лаоса.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.