Фармкомпания из Петербурга выходит на рынок Северной Кореи

Объем поставки составил около 19,4 тысячи упаковок. В поставку вошли дженерические препараты для сердца с лизиноприлом и лозартаном, лекарство от деменции с мемантином, противоастматический препарат с монтелукастом и спреи против выпадения волос марки с миноксидилом. Эти товары будут доступны в розничном и госпитальном секторах фармацевтического рынка страны.