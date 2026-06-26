Кашель с примесью крови. Что надо знать о завезенной в Россию инфекции

Опасная тропическая инфекция, которую называют «великим имитатором» за её способность маскироваться под другие болезни, добралась до России. Заражение выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда. В Роспотребнадзоре заверяют: это лишь единичный завозной случай мелиоидоза, распространения ожидать не стоит, волгоградцам ничто не угрожает. Однако не исключено: из-за того, что для туристов закрывают Крым, россияне могут направиться на отдых в эндемичные страны. Чем опасна болезнь, стоит ли волноваться и как уберечься, разбирался vlg.aif.ru.