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Кашель с примесью крови. Что надо знать о завезенной в Россию инфекции

В Россию завезли мелиоидоз. Врачи говорят, что бояться нечего — инфекция не прижевется в России. Однако, учитывая, что Крым закрыают для туристов, не исключено, что жители страны направятся на отдых в эндемичные страны.

Опасная тропическая инфекция, которую называют «великим имитатором» за её способность маскироваться под другие болезни, добралась до России. Заражение выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда. В Роспотребнадзоре заверяют: это лишь единичный завозной случай мелиоидоза, распространения ожидать не стоит, волгоградцам ничто не угрожает. Однако не исключено: из-за того, что для туристов закрывают Крым, россияне могут направиться на отдых в эндемичные страны. Чем опасна болезнь, стоит ли волноваться и как уберечься, разбирался vlg.aif.ru.

«Великий имитатор»: что такое мелиоидоз.

Мелиоидоз — это особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia pseudomallei, её также называют палочкой Уитмора. Она живёт в почве, грязи, поверхностных водах и на рисовых полях ряда тропических регионов. Инфекция поражает кожу, лёгкие и может распространяться по всему организму.

«Великим имитатором» инфекцию назвали не случайно: мелиоидоз умело маскируется под внебольничную пневмонию, туберкулёз, сепсис, брюшной тиф, малярию и даже столбняк. Из-за этого диагностика серьёзно затруднена — врачи не всегда сразу понимают, с чем имеют дело.

Особенность возбудителя в том, что он способен долго «спать» в организме. Инкубационный период в среднем составляет девять дней, но может длиться месяцами и даже годами. Болезнь развивается постепенно и протекает в разных формах: от бессимптомной до молниеносной с септическим шоком.

Где и как можно заразиться.

Бактерия обитает в эндемичных регионах — там, где влажно, тепло и есть вода. Многие из этих регионов давно облюбовали российские туристы, бывают там и волгоградцы. А учитывая, что в 2026-м для туристов закрывают Крым, не исключено, что россияне направятся именно в в эндемичные страны.

Основные зоны риска в Юго-Восточной Азия — Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур и Малайзия. В Южной Азии — Индия, Шри-Ланка и Непал, в Восточной Азии — Китай, в Океании — север Австралии, Гуам и Фиджи, а также страны Африки и Карибского бассейна.

В России мелиоидоз завозили из Таиланда в 2017, 2024 и 2026 годах.

Заразиться можно разными путями:

через ссадины, раны и ожоги;

употребляя заражённую воду или пищу;

при вдыхании пыли, содержащей бактерии;

от больных животных.

В зоне распространения бактерии особенно активны после ураганов и сильных дождей, когда они поднимаются из глубины почвы на поверхность.

Каковы симптомы и кто входит в группу риска.

Симптомы мелиоидоза разнообразны и зависят от формы. При наиболее часто встречающейся лёгочной форме отмечается высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, кашель с гнойной мокротой, иногда с примесью крови.

При кожной форме наблюдаются язвы, абсцессы и отёки. При септической — наиболее опасной — высокая температура, спутанностью сознания, шок, поражение внутренних органов, абсцессы по всему организму. Хроническая форма может напоминать туберкулёз и длиться годами.

В группе повышенного риска — люди старше 45 лет, страдающие сахарным диабетом, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, печени и почек, с талассемией, а также злоупотребляющие алкоголем.

Летальность, по данным медицинских источников, достигает 15−40% — в зависимости от своевременности диагностики и доступности лечения. Но при правильной терапии антибиотиками прогноз значительно улучшается.

Что говорят учёные и врачи.

Доктор медицинских наук, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов подчеркнул: на сегодняшний день данных о существовании природных очагов Burkholderia pseudomallei в России нет. Вероятность формирования постоянного источника инфекции крайне низка — климатические условия для этого не подходят.

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что после госпитализации туристки никакой угрозы распространения мелиоидоза в России нет.

Директор НИИ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил: заболевание, как правило, не передаётся от человека к человеку. Описаны лишь единичные случаи при очень тесном контакте, внутривотрубной передаче или половым путём. В случае с туристкой пациентка изолирована, находится в инфекционном стационаре — никакого риска для окружающих нет.

Доктор биологических наук, профессорАнча Баранова была кратка: «Для России опасности — ноль». По её словам, в Австралии болезнь практически побеждена благодаря мерам контроля, а в Юго-Восточной Азии проблема сохраняется из-за антисанитарии и природных катастроф.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил: у большинства заражённых болезнь протекает вообще без симптомов. У части пациентов она напоминает туберкулёз с поражением лёгких и абсцессами. Но вероятность распространения в России ничтожна.

Между тем международные исследования, опубликованные в 2025 году в журнале Respirology, показывают, что границы эндемичности расширяются. Это связывают с ростом числа больных диабетом, старением населения и изменением климата. Но для России в целом и Волгоградской области в частности это пока неактуально.

Официально:

В Роспотребнадзоре подтвердили завозной случай и выпустили рекомендации для туристов, собирающихся в эндемичные страны.

Россиянам советуют:

не ходить босиком, носить закрытую обувь, отдыхать на шезлонгах или подстилках, но не на песке;

не купаться в пресных водоёмах, особенно в стоячих или с медленным течением;

избегать поездок на территории, где возможны наводнения;

не контактировать с животными;

питаться только доброкачественными продуктам, пить проверенную воду;

соблюдать правила личной гигиены.

В ведомстве советуют заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране перед поездкой.

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