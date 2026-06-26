Около 22 тысяч нижегородцев с заболеваниями крови стоят на учете

Нижегородский гематологический форум и научно-практическая конференция «Лейкозы и лимфомы. Терапия и фундаментальные исследования» открылся в Нижнем Новгороде. Главными темами для обсуждения специалистов-гематологов стали актуальные вопросы диагностики и лечения гематологических заболеваний с помощью высоких достижений фундаментальной науки в федеральных и региональных центрах.
Ранняя диагностика и высокие технологии.
Форум приурочен к столетнему юбилею службы гематологии в России. Одной из тем стало повышение доступности гематологической помощи и маршрутизация пациентов.
«Сегодня практически все заболевания системы крови могут быть излечены при вовремя выполненной диагностике и грамотном лечении», — отметила член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист гематолог Минздрава России Елена Паровичникова.
В Нижегородской области методологическим центром для гематологов и терапевтов, которые осуществляют наблюдение за пациентами с заболеваниями системы крови, является гематологический центр в областной больнице Семашко.
«Гематология — необычная отрасль здравоохранения, в ней напрямую соединяется ранняя диагностика и высокие технологии, — рассказала заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко. — Заподозрить гематологическое заболевание можно по обычному анализу крови, которое ежегодно следует делать в профилактических целях в поликлинике по месту жительства. Настораживающий сигнал — пониженный гемоглобин. При отклонениях в показателях крови пациента направляют на консультацию гематолога. Также специалист-гематолог есть в составе бригад “Поездов здоровья”. Кроме того, с этого года пациент может получить телемедицинскую консультацию специалиста-гематолога, никуда не выезжая. А вот лечение проводится только на специализированных койках».
Помощь доступна всем.
Как отмечает главный внештатный специалист-гематолог Нижегородской области Светлана Волкова, сейчас в Нижегородской области на учёте стоит порядка 22 тысяч человек с гематологическими заболеваниями, из них с опухолевыми заболеваниями системы крови — около 9 тысяч человек.
«Ежегодно мы выявляем 1 200 человек с заболеваниями системы крови, это соответствует показателям заболеваемости в мире, — отметила эксперт. — Население взрослеет, а с возрастом у людей чаще выявляются опухоли. Ранняя диагностика — залог успешной терапии. Возможности диагностики и лечения таковы, что можно достигать уровня функционального излечения. Об этом говорят и цифры: 80% пациентов с хроническим миелолейкозом живы в течение 10 лет, в том числе люди старше 65 лет».
Главный внештатный специалист-гематолог Приволжского федерального округа, заведующая гематологическим отделением Нижегородской областной больницы имени Семашко Ольга Самойлова рассказала, что сегодня качественная специализированная помощь доступна всем, вне зависимости от того, где живёт пациент.
«Я работаю в гематологии 40 лет, и вижу, как это направление развивается семимильными шагами, — поделилась Ольга Самойлова. — Система диагностики и оказания помощи выстроена так, что врачи практически не видят запущенных больных. С каждым годом улучшается маршрутизация больных, и сейчас мы можем говорить об излечении даже тяжёлых онкологических пациентов».
Как отмечают специалисты-гематологи, первыми симптомами гематологического заболевания могут быть общая слабость, потливость, небольшое стойкое повышение температуры. Не допустить развития болезней системы крови поможет здоровый образ жизни. Врачи рекомендуют не допускать избыточной массы тела, следить за артериальным давлением, вовремя лечить все хронические заболевания и обязательно раз в год сдавать анализ крови в поликлинике по месту жительства. А при появлении любых сигналов неблагополучия в организме обращаться к своему терапевту.
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