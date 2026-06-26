Около 22 тысяч нижегородцев с заболеваниями крови стоят на учете

«Гематология — необычная отрасль здравоохранения, в ней напрямую соединяется ранняя диагностика и высокие технологии, — рассказала заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко. — Заподозрить гематологическое заболевание можно по обычному анализу крови, которое ежегодно следует делать в профилактических целях в поликлинике по месту жительства. Настораживающий сигнал — пониженный гемоглобин. При отклонениях в показателях крови пациента направляют на консультацию гематолога. Также специалист-гематолог есть в составе бригад “Поездов здоровья”. Кроме того, с этого года пациент может получить телемедицинскую консультацию специалиста-гематолога, никуда не выезжая. А вот лечение проводится только на специализированных койках».