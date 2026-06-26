Как Верхние Печеры из окраины превратились в крупный район Нижнего Новгорода

Следующие четыре микрорайона Верхних Печер построили уже в 2000-х годах. В 2007 году началось строительство жилого комплекса «Печерская гряда»: на тот момент планировалось возвести восемь 17-этажных домов, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, торговые центры, многоярусную парковку и парк. Однако не все объекты были реализованы. Строительство сопровождалось задержками и недоделками, которые устраняли годами. Долгое время заброшенной оставалась многоуровневая парковка — ее снесли два года назад.