На Дону стартовала подготовка наблюдателей для контроля за выборами в Госдуму

Общественная палата Ростовской области начала масштабное обучение общественных наблюдателей, которые обеспечат прозрачность голосования 18, 19 и 20 сентября на всех избирательных участках региона.
В Ростовском общественном собрании прошло совместное заседание Совета Общественной палаты Дона и Общественного штаба по наблюдению за выборами. Главные вопросы повестки — запуск образовательной программы для кандидатов в наблюдатели и организация приема документов для формирования наблюдательского корпуса.
Как отметил председатель Общественной палаты Ростовской области, руководитель штаба Вячеслав Кущев, ключевая задача — обеспечить открытость избирательного процесса и доверие граждан к его результатам. Он подчеркнул, что впереди масштабная государственная задача: подготовить и направить на участки более 6 тысяч квалифицированных наблюдателей. От эффективности их работы, по его словам, зависит легитимность итогов голосования и стабильность в регионе.
Подготовка наблюдателей уже перешла в практическую стадию. Как сообщил первый заместитель председателя Общественной палаты, заместитель руководителя штаба Юрий Зерщиков, в регионе стартовала образовательная программа, разработанная Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». В течение двух летних месяцев предстоит обучить всех кандидатов — более 6 тысяч человек, которые будут работать на участках все три дня голосования.
Обучение пройдет во всех муниципальных образованиях региона. Программа включает моделирование реальных ситуаций на избирательных участках, разбор правовых кейсов, обучение работе с новыми форматами голосования и противодействию информационным провокациям.
Председатель профильной комиссии Общественной палаты Николай Кузнецов обратил внимание, что наблюдатели будут осуществлять контроль при всех формах голосования, включая голосование вне помещения. Он подчеркнул, что независимый контроль должен быть представлен на каждом участке и на каждом этапе электорального процесса.
Прием документов от желающих стать наблюдателями уже начался и продлится до 31 августа.
В Единый день голосования жителям Ростовской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы, принять участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по Ворошиловскому округу № 30, а также в муниципальных выборах, которые охватят практически всю территорию региона. В 399 городских и сельских поселениях планируется избрать более четырех тысяч депутатов.