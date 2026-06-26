На Дону стартовала подготовка наблюдателей для контроля за выборами в Госдуму

Как отметил председатель Общественной палаты Ростовской области, руководитель штаба Вячеслав Кущев, ключевая задача — обеспечить открытость избирательного процесса и доверие граждан к его результатам. Он подчеркнул, что впереди масштабная государственная задача: подготовить и направить на участки более 6 тысяч квалифицированных наблюдателей. От эффективности их работы, по его словам, зависит легитимность итогов голосования и стабильность в регионе.