Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Нижнем Новгороде

«Сегодня мы открываем не просто ярмарку трудоустройства. Мы открываем уникальную площадку для диалога, где встречаются талантливая молодежь, соискатели и работодатели, представители малого и среднего бизнеса и крупнейших корпораций страны. Это событие — яркое свидетельство того, что высшее образование в России становится всё более практико-ориентированным и тесно интегрированным в реальную экономику как страны, так и региона. Главная задача системы высшего образования — готовить не просто специалистов, а востребованных профессионалов, способных отвечать на вызовы времени», — подчеркнул Виктор Анисимов.