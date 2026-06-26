Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Нижнем Новгороде

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартовала в Нижнем Новгороде 26 июня.
В рамках торжественного открытия на площадке кампуса «Школы 21» участников Всероссийской ярмарки трудоустройства поприветствовали министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин, министр науки и высшего образования Виктор Анисимов, заместитель управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Александр Милюткин.
Главными участниками Всероссийской ярмарки стали школьники, выпускники нижегородских вузов, а также участники и ветераны СВО.
«На сегодняшний день важно показать молодежи все возможности региона. В рамках ярмарки трудоустройства молодые люди смогут изучить все локации, которые представят свой потенциал и в дальнейшем определиться со своим профессиональным выбором. Надеюсь, что на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства будет большой охват, максимальная заинтересованность молодежи в построении своей карьерной траектории», — отметил Игорь Пантюхин.
В программе ярмарки трудоустройства ведущие работодатели региона смогли провести интерактивные активности по финансовой грамотности (Центробанк России про ПФО), мастер-классы по работе с ИИ («Школа 21»), профориентационные брифинги для молодежи, а также профессиональные пробы.
Также были представлены локации по работе с участниками СВО, на которых можно было получить консультацию и найти наиболее подходящую работу или программу обучения.
«Сегодня мы открываем не просто ярмарку трудоустройства. Мы открываем уникальную площадку для диалога, где встречаются талантливая молодежь, соискатели и работодатели, представители малого и среднего бизнеса и крупнейших корпораций страны. Это событие — яркое свидетельство того, что высшее образование в России становится всё более практико-ориентированным и тесно интегрированным в реальную экономику как страны, так и региона. Главная задача системы высшего образования — готовить не просто специалистов, а востребованных профессионалов, способных отвечать на вызовы времени», — подчеркнул Виктор Анисимов.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу приступивших к переобучению в рамках нацпроекта «Кадры».