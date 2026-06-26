В Казани стартовал чемпионат по профмастерству среди участников СВО

«Мы искренне гордимся вашими подвигами, стойкостью и мужеством. Отрадно видеть, что своим примером вы продолжаете показывать, как нужно служить Родине, развиваетесь, осваиваете новые профессии и специальности, приобретаете востребованные компетенции. Мы постараемся создать все условия, чтобы вам было интересно и комфортно, чтобы вы нашли здесь новых друзей, расширили профессиональные возможности и уверенно двигались вперед», — подчеркнул Желонкин.