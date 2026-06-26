В Казани стартовал чемпионат по профмастерству среди участников СВО

Торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции состоялось в Казани 26 июня, сообщили в Минпросвещения РФ.
Мероприятие объединило свыше 2 тысяч человек. Из них более тысячи — конкурсанты и эксперты. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в 21 основной компетенции. К проведению чемпионата привлечено более 40 партнеров-работодателей. Участие в торжественной церемонии принял заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина и обратился к присутствующим.
«Мы искренне гордимся вашими подвигами, стойкостью и мужеством. Отрадно видеть, что своим примером вы продолжаете показывать, как нужно служить Родине, развиваетесь, осваиваете новые профессии и специальности, приобретаете востребованные компетенции. Мы постараемся создать все условия, чтобы вам было интересно и комфортно, чтобы вы нашли здесь новых друзей, расширили профессиональные возможности и уверенно двигались вперед», — подчеркнул Желонкин.
Конкурсанты могут попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях, в числе которых «Промышленная робототехника», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего — нейросетевое искусство» и другие. Кроме того, им будет доступно профтестирование. Также они смогут познакомиться с новыми профессиями.
Параллельно с соревнованиями состоятся мероприятия деловой программы, которую 27 июня откроет пленарное заседание «От реабилитации к профессии: эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью». Участники обсудят вопросы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, доступности СПО и высшего образования, профадаптации и новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью.
Предусмотрена и культурная программа. Она будет включать в себя организованные экскурсии, посещение театров и музеев Республики Татарстан. А спортивная программа предусматривает ежедневные утренние зарядки, тренировки в зале, сеансы плавания в бассейне «Буревестник», турниры по шахматам, нардам, настольному теннису и многое другое. Торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата состоится 1 июля.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.