В Красноярске завершили проходку первого тоннеля метро

Сейчас щит приближается к демонтажной камере — осталось пройти всего 14 метров сквозь стену из буросекущих свай. Работы осложняются тем, что шахта имеет круглую форму, поэтому проходку через армированный бетон придётся вести с особой точностью — каждую сваю буквально «рубить» под определённым углом.