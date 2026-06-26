В Красноярске завершили проходку первого тоннеля метро

В Красноярске метростроители закончили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Высотная» и «Улица Копылова». Протяжённость участка — 2,6 километра. На пути смонтировали 1874 кольца железобетонной обделки. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Сейчас щит приближается к демонтажной камере — осталось пройти всего 14 метров сквозь стену из буросекущих свай. Работы осложняются тем, что шахта имеет круглую форму, поэтому проходку через армированный бетон придётся вести с особой точностью — каждую сваю буквально «рубить» под определённым углом.
Параллельно строится правый тоннель горным способом. В сложных условиях пройдено уже 130 метров, смонтировано 1,5 тысячи сегментов чугунных колец общим весом около 900 тонн.
Полная длина первой линии метротрамвая — 11,04 км с шестью станциями. Завершить устройство котлована и подготовку к выходу щита планируется осенью. Генеральный подрядчик — ГК «Моспроект-3».
Ранее мы сообщали, что 1 млрд рублей взыскивают с бывших красноярских чиновников по делу о метро.