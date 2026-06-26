Что надо знать о завезенной в Россию инфекции

Опасная тропическая инфекция, которую называют «великим имитатором» за её способность маскироваться под другие болезни, добралась до России. Заражение выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда. В Роспотребнадзоре заверяют: это лишь единичный завозной случай мелиоидоза, распространения ожидать не стоит, волгоградцам ничто не угрожает. Однако не исключено: из-за того, что для туристов закрывают Крым, россияне могут направиться на отдых в эндемичные страны. Чем опасна болезнь, стоит ли волноваться и как уберечься, разбирался vlg.aif.ru.
«Великий имитатор»: что такое мелиоидоз.
Мелиоидоз — это особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia pseudomallei, её также называют палочкой Уитмора. Она живёт в почве, грязи, поверхностных водах и на рисовых полях ряда тропических регионов. Инфекция поражает кожу, лёгкие и может распространяться по всему организму.
«Великим имитатором» инфекцию назвали не случайно: мелиоидоз умело маскируется под внебольничную пневмонию, туберкулёз, сепсис, брюшной тиф, малярию и даже столбняк. Из-за этого диагностика серьёзно затруднена — врачи не всегда сразу понимают, с чем имеют дело.
Особенность возбудителя в том, что он способен долго «спать» в организме. Инкубационный период в среднем составляет девять дней, но может длиться месяцами и даже годами. Болезнь развивается постепенно и протекает в разных формах: от бессимптомной до молниеносной с септическим шоком.
Где и как можно заразиться.
Бактерия обитает в эндемичных регионах — там, где влажно, тепло и есть вода. Многие из этих регионов давно облюбовали российские туристы, бывают там и волгоградцы. А учитывая, что в 2026-м для туристов закрывают Крым, не исключено, что россияне направятся именно в в эндемичные страны.
Основные зоны риска в Юго-Восточной Азия — Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Сингапур и Малайзия. В Южной Азии — Индия, Шри-Ланка и Непал, в Восточной Азии — Китай, в Океании — север Австралии, Гуам и Фиджи, а также страны Африки и Карибского бассейна.
В России мелиоидоз завозили из Таиланда в 2017, 2024 и 2026 годах.
Заразиться можно разными путями:
через ссадины, раны и ожоги;
употребляя заражённую воду или пищу;
при вдыхании пыли, содержащей бактерии;
от больных животных.
В зоне распространения бактерии особенно активны после ураганов и сильных дождей, когда они поднимаются из глубины почвы на поверхность.
Каковы симптомы и кто входит в группу риска.
Симптомы мелиоидоза разнообразны и зависят от формы. При наиболее часто встречающейся лёгочной форме отмечается высокая температура, боли в мышцах и грудной клетке, кашель с гнойной мокротой, иногда с примесью крови.
При кожной форме наблюдаются язвы, абсцессы и отёки. При септической — наиболее опасной — высокая температура, спутанностью сознания, шок, поражение внутренних органов, абсцессы по всему организму. Хроническая форма может напоминать туберкулёз и длиться годами.
В группе повышенного риска — люди старше 45 лет, страдающие сахарным диабетом, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, печени и почек, с талассемией, а также злоупотребляющие алкоголем.
Летальность, по данным медицинских источников, достигает 15−40% — в зависимости от своевременности диагностики и доступности лечения. Но при правильной терапии антибиотиками прогноз значительно улучшается.
Что говорят учёные и врачи.
Доктор медицинских наук, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов подчеркнул: на сегодняшний день данных о существовании природных очагов Burkholderia pseudomallei в России нет. Вероятность формирования постоянного источника инфекции крайне низка — климатические условия для этого не подходят.
Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что после госпитализации туристки никакой угрозы распространения мелиоидоза в России нет.
Директор НИИ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил: заболевание, как правило, не передаётся от человека к человеку. Описаны лишь единичные случаи при очень тесном контакте, внутривотрубной передаче или половым путём. В случае с туристкой пациентка изолирована, находится в инфекционном стационаре — никакого риска для окружающих нет.
Доктор биологических наук, профессорАнча Баранова была кратка: «Для России опасности — ноль». По её словам, в Австралии болезнь практически побеждена благодаря мерам контроля, а в Юго-Восточной Азии проблема сохраняется из-за антисанитарии и природных катастроф.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил: у большинства заражённых болезнь протекает вообще без симптомов. У части пациентов она напоминает туберкулёз с поражением лёгких и абсцессами. Но вероятность распространения в России ничтожна.
Между тем международные исследования, опубликованные в 2025 году в журнале Respirology, показывают, что границы эндемичности расширяются. Это связывают с ростом числа больных диабетом, старением населения и изменением климата. Но для России в целом и Волгоградской области в частности это пока неактуально.
Официально:
В Роспотребнадзоре подтвердили завозной случай и выпустили рекомендации для туристов, собирающихся в эндемичные страны.
Россиянам советуют:
не ходить босиком, носить закрытую обувь, отдыхать на шезлонгах или подстилках, но не на песке;
не купаться в пресных водоёмах, особенно в стоячих или с медленным течением;
избегать поездок на территории, где возможны наводнения;
не контактировать с животными;
питаться только доброкачественными продуктам, пить проверенную воду;
соблюдать правила личной гигиены.
В ведомстве советуют заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране перед поездкой.